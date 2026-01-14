Cyane Panine | chi è la donna con il casco morta nell' incendio di Crans-Montana La famiglia respinge le accuse

Crans-Montana, la verità dietro la “donna col casco”: chi era Cyane Panine e cosa non ha funzionato. L'Italia parte civile - Si chiamava Cyane Panine la giovane diventata tristemente famosa come la “donna col casco” , protagonista involontaria dei video amatoriali ... notizie.tiscali.it

Cyane Panine la cameriera con il casco morta a Crans Montana: “non pensava che il soffitto fosse pericoloso” - Anche Cyane Panine ha perso la vita nella strage di Crans Montana: era la cameriera con il casco dei video che hanno fatto il giro del mondo ... ultimenotizieflash.com

Non era “la ragazza con il casco”. Aveva un nome, una storia, una vita davanti. Si chiamava Cyane Panine. Ricordiamola così: con il volto sereno, la bellezza semplice di chi stava solo facendo il proprio lavoro, senza sapere che quella notte le avrebbe p facebook

Cyane, la cameriera morta a Crans: "Non sapeva che il soffitto era pericoloso". La porta chiusa e la relazione col 'figlioccio' di Moretti x.com

