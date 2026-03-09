Crans-Montana anche il sindaco Nicolas Féraud indagato con altre 5 persone per incendio omicidio e lesioni

A Crans-Montana il sindaco Nicolas Féraud è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre cinque persone nell'ambito di un'inchiesta che riguarda un incendio, un omicidio e lesioni. L'inchiesta si concentra sui fatti accaduti nella zona e coinvolge anche altri soggetti, senza yet specificare i ruoli di ciascuno. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Tra gli indagati per la strage avvenuta nella sera di Capodanno a Crans-Montana c’è anche il nome del sindaco. Gli sono contestati i reati di omicidio, lesioni e incendio colposo, gli stessi per i coniugi Moretti e per l’ex e l’attuale responsabile dell’ufficio sicurezza in comune. Dal 5 marzo scorso Nicolas Féraud dovrà rispondere dei mancati doveri. Intanto l’inchiesta procede e cita le parole di Roberto Saviano che ha scoperto il passato di Moretti e i soldi “sospetti”. Nuovo indagato per la strage di Crans-Montana È il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, il nuovo nome nella lista degli indagati. Féraud è iscritto dal 5 marzo e gli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

