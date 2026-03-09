Strage di Crans-Montana indagato il sindaco per l’incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone

Il sindaco di Crans-Montana è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell’ambito delle indagini sull’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’. L’incendio ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani, e ha causato 115 feriti. La vicenda riguarda direttamente le autorità locali e ha avuto un forte impatto sulla comunità.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nel corso delle indagini sull’ incendio avvenuto nella notte di Capodanno al locale ‘ Le Constellation ‘, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e 115 feriti. Féraud è ora indagato per molteplici reati assieme ad altre quattro persone. A riportare la notizia sono i giornali del gruppo svizzero Tamedia, che raccontano che l’ estensione dell’inchiesta penale sarebbe partita dalla Procura del Vallese lo scorso 5 marzo. Il sindaco di Crans-Montana è ora indagato per incendio doloso colposo, omicidio colposo, lesioni personali gravi colpose e violazioni delle responsabilità e degli obblighi imposti dalla legge sui comuni in relazione alla protezione contro gli incendi e gli eventi naturali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

