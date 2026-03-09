Costretta ad alzarsi muore prima dell' intervento La figlia denuncia l' ospedale

Una donna di 56 anni di origine romena è morta nel 2018 all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dopo essere stata colpita da un infarto prima di un intervento. La figlia ha denunciato la struttura ospedaliera, chiedendo di fare luce sulle circostanze della morte. La donna si trovava in attesa di un’operazione quando avrebbe avuto un malore che ha portato alla tragedia.

La madre era stata ricoverata per problemi al cuore dopo una coronarografia. Non doveva fare sforzi ma ha dovuto camminare per mettersi in una barella ANCONA - Colpita da un infarto prima di operarsi. Una donna di 56 anni, di origine romena, chiede di fare chiarezza sulla morte della madre, avvenuta nel 2018 all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il dubbio che l’ha spinta a denunciare è lo sforzo fatto dal genitore per alzarsi dal letto e salire su una barella, poco prima di un intervento al cuore. Potrebbe aver provocato l’infarto che è stato fatale alla madre venuta a mancare a 77 anni. La vittima, residente a Tolentino, anche lei di origine romena, era stata portata in pronto soccorso il 1 luglio 2018 perché da tempo si sentiva molto affaticata anche con piccoli sforzi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

