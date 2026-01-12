La mia gatta Molly rapita e torturata voglio la verità È stato straziante vedere mia figlia salutarla un’ultima volta prima dell’eutanasia | la denuncia di Hosna Chouik

Hosna Chouik denuncia il rapimento e la tortura della sua gatta Molly, avvenuti a Camponogara, Venezia. La proprietaria, affranta, ricorda il doloroso saluto della figlia di 8 anni prima dell’eutanasia dell’animale, avvenuta all’inizio di quest’anno. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli animali domestici e sull’importanza di tutela e rispetto nel territorio locale.

“ È stato straziante vedere mia figlia di 8 anni dover salutare la nostra gatta Molly ” ha raccontato Hosna Chouik, padrona della gattina che il primo giorno dell’anno è stata rapita e torturata a Camponogara, in provincia di Venezia. La 49enne, operatrice sanitaria, ha ricostruito gli eventi in un’intervista ai media locali. “Verso le 17 sono uscita di casa, Molly era sul terrazzo, come sempre. Quando sono tornata lei non c’era ancora, questo mi ha allarmata” ha raccontato Hosna. Come riportato da Il Messaggero, la donna ha aspettato la gatta per tutta la notte, ma l’animale non è rincasato. Poi, su Facebook, la triste scoperta: “Ho visto un post sulla nostra gattina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

