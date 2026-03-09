Costacurta sbotta sul caso del braccio di Ricci nel derby | Ma se abbiamo rotto i co…i finora?
Durante il derby tra Milan e Inter, non è stato assegnato un rigore per un tocco di braccio di Ricci. Dopo l'episodio, l'ex calciatore e commentatore ha espresso la sua rabbia in diretta a Sky, chiedendosi se si siano rotte le regole finora. La discussione riguarda la decisione dell'arbitro di non concedere il penalty, suscitando reazioni nel mondo del calcio.
Mancato rigore per il tocco di braccio di Ricci in Milan-Inter, Costacurta sbotta a Sky: "Hanno cambiato metro di giudizio, ora basta polemiche". 🔗 Leggi su Fanpage.it
