Costacurta sbotta sul caso del braccio di Ricci nel derby | Ma se abbiamo rotto i co…i finora?

Durante il derby tra Milan e Inter, non è stato assegnato un rigore per un tocco di braccio di Ricci. Dopo l'episodio, l'ex calciatore e commentatore ha espresso la sua rabbia in diretta a Sky, chiedendosi se si siano rotte le regole finora. La discussione riguarda la decisione dell'arbitro di non concedere il penalty, suscitando reazioni nel mondo del calcio.