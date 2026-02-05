Chivu esplode dopo la vittoria contro il Torino. L’allenatore dell’Inter si scaglia contro le critiche, dicendo di non capire più nulla. La vittoria in Coppa Italia ha portato i nerazzurri in semifinale, e lui si mostra furioso con chi ancora solleva dubbi sulla squadra.

La vittoria di Coppa Italia contro il Torino fa sorridere Chivu che vede l'Inter in semifinale e in corsa su tutti i fronti. Ma non ci sta quando il discorso cade sul problema derby, a ridosso del prossimo impegno contro o Como o Napoli: "Ci siamo qualificati e si critica? Ma io allora non capisco più un c*zzo di calcio.".🔗 Leggi su Fanpage.it

Cristian Chivu si presenta con determinazione, consapevole dell'importanza di questa occasione per l'Inter.

Diletta Leotta ha citato Icardi durante una trasmissione televisiva, facendo esplodere le reazioni.

