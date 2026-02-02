Diletta Leotta cita Icardi Spalletti sbotta in tv | Ragazzi… sennò così diventa difficile
Diletta Leotta ha citato Icardi durante una trasmissione televisiva, facendo esplodere le reazioni. La conduttrice ha parlato dell’attaccante del Galatasaray, menzionando le voci su un possibile trasferimento in Juventus. Spalletti, invece, ha reagito sbottando in diretta, chiedendo di evitare troppi discorsi, perché altrimenti diventa difficile gestire la situazione. La discussione tra i protagonisti si è fatta subito calda, tra smentite e rumors di mercato.
La conduttrice parla dell'attaccante del Galatasaray e menziona la voce esplosa nella giornata odierna su un possibile trasferimento dell'argentino in bianconero. Il tecnico dà una risposta caustica.🔗 Leggi su Fanpage.it
