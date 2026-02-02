Diletta Leotta cita Icardi Spalletti sbotta in tv | Ragazzi… sennò così diventa difficile

Diletta Leotta ha citato Icardi durante una trasmissione televisiva, facendo esplodere le reazioni. La conduttrice ha parlato dell’attaccante del Galatasaray, menzionando le voci su un possibile trasferimento in Juventus. Spalletti, invece, ha reagito sbottando in diretta, chiedendo di evitare troppi discorsi, perché altrimenti diventa difficile gestire la situazione. La discussione tra i protagonisti si è fatta subito calda, tra smentite e rumors di mercato.

