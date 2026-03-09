Così l’obbligo del Bim cambia progettazione e gestione degli edifici della PA

Da oggi, la Pubblica Amministrazione italiana deve adottare il Building Information Modeling (BIM) per i lavori pubblici con un costo superiore ai due milioni di euro. Questa novità riguarda sia la progettazione che la gestione degli edifici pubblici, segnando un cambiamento nelle procedure e negli strumenti utilizzati. L’introduzione del BIM rappresenta un passaggio importante nel modo di operare degli enti pubblici coinvolti nei progetti di edilizia.

L’entrata a regime dell’obbligo di utilizzo del Building Information Modeling (im) per lavori pubblici con costo stimato sopra i due milioni di euro apre per la Pubblica Amministrazione italiana una fase di trasformazione che riguarda non soltanto gli strumenti, ma il metodo. Il BIM – modello informativo digitale interoperabile, spesso associato a una rappresentazione 3D, che riunisce informazioni progettuali, costruttive e manutentive – consente di superare la frammentazione documentale e governare il patrimonio immobiliare pubblico in modo più coerente, tracciabile e consapevole. È quanto evidenzia uno studio di Fervo, realtà italiana attiva nella gestione intelligente e sostenibile del parco immobiliare, che analizza l’impatto organizzativo e operativo della nuova disciplina sulla gestione degli edifici della PA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

