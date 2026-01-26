Cambia la gestione del denaro degli italiani | cala la liquidità aumentano gli investimenti

Nel 2025, il risparmio degli italiani si è evoluto, con una diminuzione della liquidità e una crescita degli investimenti. Questo cambiamento riflette una trasformazione nelle abitudini di gestione del denaro, secondo i dati più recenti della Banca d’Italia. Un quadro che evidenzia come le scelte finanziarie degli italiani stiano mutando nel tempo, puntando a strategie diverse rispetto al passato.

Come emerso da una ricerca basata sui dati della Banca d’Italia, il modello di risparmio tra gli italiani nel 2025 è profondamente cambiato. Innanzitutto è opportuno sottolineare l’aumento della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, che ha superato i 6.150 miliardi di euro, con un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente, pari a circa 266 miliardi di euro. Le famiglie possono quindi contare su una maggiore stabilità finanziaria, grazie anche a una forte solidità dei mercati e un’ attenta gestione dei risparmi. Proprio la gestione dei risparmi merita una profonda riflessione, poiché è molto cambiata. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

Negli ultimi tempi, la composizione della ricchezza degli italiani si sta evolvendo, con una diminuzione della liquidità e un aumento degli investimenti.

