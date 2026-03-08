Faragalli vince | nuovo presidente di Cosenza

Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo e rappresentante del centrodestra, ha ottenuto la vittoria alle elezioni per la presidenza della Provincia di Cosenza. Con questa nomina, assume ufficialmente il ruolo di nuovo presidente dell’ente provinciale, succedendo a chi precedentemente ricopriva la carica. La sua elezione è stata confermata dopo il voto degli altri membri dell’assemblea provinciale.

Biagio Faragalli, primo cittadino di Montalto Uffugo e rappresentante del centrodestra, è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Cosenza. La vittoria si è concretizzata dopo un confronto diretto con Franz Caruso, sindaco di Cosenza e candidato dell'area di centrosinistra. L'esito finale ha prevalere la lista sostenuta da Faragalli, superando l'avversario in una consultazione caratterizzata da regole specifiche di voto ponderato. La campagna elettorale, conclusasi nelle ultime ventiquattro ore, si è svolta nel rispetto delle norme che richiedono almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto per presentare le candidature.