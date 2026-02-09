Portogallo | Seguro eletto presidente con record assoluto di voti

António José Seguro è stato eletto presidente della Repubblica portoghese con un record di voti. La sua vittoria è stata netta e ha sorpreso molti, battendo gli avversari già al primo turno. La consultazione ha visto una partecipazione molto alta, e Seguro ha ricevuto il sostegno di una larga fetta di elettori. Ora si prepara a prendere ufficialmente il suo incarico e a guidare il paese nei prossimi anni.

Lisbona, 9 feb. (Adnkronos) - António José Seguro è il nuovo presidente della Repubblica del Portogallo. L'ex Segretario Generale Socialista è diventato il politico più votato nella storia del Paese, battendo il record assoluto di voti ottenuto da Mário Soares nella sua rielezione nel 1991. Con 3.482.481 voti ottenuti ieri, il presidente eletto ha vinto in tutti i distretti e le regioni autonome. Con il 99,2% delle schede scrutinate, il candidato sostenuto dalla sinistra ha vinto con il 66,82% dei voti, contro il 33,18% ottenuto da André Ventura, candidato e leader del partito di estrema destra Chega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Portogallo: Seguro eletto presidente con record assoluto di voti Approfondimenti su António José Seguro Portogallo: Seguro eletto Presidente con ampio consenso, sorpasso storico sul populista Ventura. António José Seguro ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni presidenziali portoghesi, superando di molto il suo rivale populista Ventura. Portogallo, Sampaio Seguro eletto presidente con ampio consenso: un voto per stabilità e ricostruzione dopo le crisi. Il Portogallo ha eletto Sampaio Seguro nuovo presidente con un voto schiacciante. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su António José Seguro Argomenti discussi: In Portogallo il socialista Seguro vince le presidenziali; Portogallo: il socialista Seguro eletto presidente, sconfitta l’estrema destra di Ventura; Portogallo: il socialista António José Seguro eletto presidente con il 66,2%.; In Portogallo eletto presidente il socialista Seguro. Ma 1 su 3 ha votato l'estrema destra di Ventura. In Portogallo eletto presidente il socialista Seguro. Ma 1 su 3 ha votato l'estrema destra di VenturaVittoria al ballottaggio col 66,8% dei voti. L'affluenza è al 50,1% in una consultazione segnata dalle gravi conseguenze dei fenomeni meteorologici ... huffingtonpost.it Portogallo sceglie Seguro: vittoria larga, democrazia sotto la pioggiaAntonio José Seguro eletto presidente del Portogallo con il 66%. Battuto Ventura. Un voto per la stabilità in un’Europa che cambia. lanotiziagiornale.it In Portogallo eletto presidente il socialista Seguro. Ma 1 su 3 ha votato l'estrema destra di Ventura x.com Si è concluso il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Si avvia verso una vittoria netta i il socialista António José Seguro. I dati delle prime proiezioni: https://fanpa.ge/UhrGR facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.