ostra vismara sfida per il terzo posto

Scontro con vista per il terzo posto sul campo di Pianello tra Ostra e Vismara. Appaiate entrambe al quarto posto ad appena una lunghezza dal terzo, occupato in solitaria dalla Nuova Real Metauro che sempre nel pomeriggio ospiterà il Gabicce Gradara. Una sfida che sembra solo per il miglior piazzamento e niente più, perché i playoff sono per ora un sogno. Enorme è infatti il distacco dalle prime due della classe, il Lunano capolista e l’ Alma Fano, seconda. A proposito della prima (Lunano), oggi la Vigor Castelfidardo salirà nel Montefeltro per il classico testa coda del girone. La squadra fidardense cercherà di evitare il tris negativo di fila.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

