Malaria cos’è come si trasmette come si previene e perché può essere pericolosa

Un aumento dei casi di malaria si verifica a causa del diffondersi di zanzare infette in alcune regioni. Questa malattia si trasmette attraverso le punture di insetti e può provocare complicazioni gravi se non si interviene tempestivamente. Le statistiche dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano un incremento dei contagi rispetto agli anni precedenti. La prevenzione, come l’uso di zanzariere e repellenti, rimane fondamentale per limitare la diffusione.

I numeri, in medicina, dicono tutto. E segnalano chiaramente la dimensione dei fenomeni. Ed allora partiamo proprio dalle cifre per parlare di malaria, segnalando quanto riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Nel 2023 il numero stimato di casi di malaria nel mondo è stato pari a 263 milioni, con 597.000 decessi, il 73,7% dei quali ha interessato bambini di età inferiore a 5 anni (quindi più a rischio, principalmente nella Regione africana dell’OMS. Per quanto riguarda l’Italia, si è registrato un aumento dei casi nel periodo post-pandemico (596 nel 2022; 798 nel 2023) e del tasso di letalità (0,5%) rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Lebbra in Romania e Croazia: cos'è, sintomi e come si trasmette. Ciccozzi: "Possibile anche in Italia"

Bambina di 12 anni colpita dalla malaria, era tornata da un viaggio in Africa. Quali sono i primi sintomi e come si contraeIl caso della dodicenne di Chioggia, attualmente ricoverata in terapia intensiva a Padova dopo un viaggio in Africa, ha riacceso l'attenzione ... msn.com

La febbre altissima non passa, è malaria: 12enne trasferita all’ospedale di PadovaVENEZIA – Erano rientrati da qualche giorno a Chioggia da un soggiorno in Africa, quando la figlia 12enne ha iniziato a lamentare febbre alta. Portata all’ospedale della Navicella, la ragazzina è stat ... dire.it

«I pediatri hanno avviato subito gli accertamenti clinici e, in base ai primi riscontri, hanno formulato il sospetto diagnostico di malaria, iniziando la terapia specifica. » Una ragazzina di 12 anni, che vive a Chioggia, è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale local - facebook.com facebook