E4 | cos’è la sigla che ora può decidere la risposta dell’Europa alla guerra

E4 è il nome del gruppo formato da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, i quattro Paesi europei più influenti al momento. Questo raggruppamento si occupa di decidere le risposte dell’Europa in merito alla guerra in corso. La loro collaborazione rappresenta un punto di riferimento per le decisioni politiche e strategiche nel continente. La sigla E4 viene ora usata per indicare questa alleanza tra i quattro Stati.

E4 è il gruppo che riunisce i quattro Paesi europei considerati i più influenti in questo momento: Italia, Francia, Germania e il Regno Unito. Nelle scorse ore, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer si sono collegati in videochiamata. Il contesto è quello della guerra in Iran, scatenata dagli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro Teheran e dalle successive risposte di Teheran. Un conflitto che preoccupa l’Europa per ragioni concrete: le conseguenze sul prezzo del carburante, la sicurezza dei cittadini europei residenti nell’area del Golfo, la protezione di infrastrutture militari come la base britannica sull’isola di Cipro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il nostro Danilo Della Valle stamattina si è collegato con Punto Europa per parlare degli ultimi sviluppi della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti e del ruolo dell’Europa in questa pericolosa escalation internazionale. Ecco il video dei suoi interventi - facebook.com facebook

La chiusura di #Hormuz è un ulteriore stress test per l’ #Europa, ma non solo: dal #petrolio al #gas, le interdipendenze energetiche si fanno sentire su più fronti. Di Massimo Nicolazzi: ispionline.it/it/pubblicazio… #ISPIGlobalWatch x.com