Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa | supplementari o rigori il regolamento

A poche ore dall'inizio della Supercoppa Italiana a Riad, cresce l'attesa per le sfide tra le migliori squadre italiane. In caso di pareggio nelle semifinali, il regolamento prevede supplementari e, se necessario, rigori per determinare chi accede alla finalissima. La formula delle Final Four promette spettacolo e suspense, con Napoli e Milan pronti a sfidarsi in una competizione che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Da oggi 18 dicembre scatta la Supercoppa Italiana, di scena in Arabia Saudita a Riad nella oramai consolidata formula delle Final Four: due semifinali "incrociate" tra le migliori in campionato e dell'ultima Coppa Italia (Napoli-Milan e Bologna-Inter) prima della finale di lunedì 22 dicembre. Tutte gare secche e in caso di parità al 90' il regolamento è chiaro su come decidere le vincenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Final Four di Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan: cosa succede in caso di parità al 90? Leggi anche: Supercoppa: ecco cosa succede in caso di parità dopo 90? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa: supplementari o rigori, il regolamento; L’enigma dei pirati che devono dividere 100 monete: la soluzione all’indovinello; Vigilia di Napoli - Milan: Che succede se finisce in parità; Coppa Italia Serie C, cosa succede alla vincitrice della competizione? Ecco il regolamento. Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa: supplementari o rigori, il regolamento - Da oggi 18 dicembre scatta la Supercoppa Italiana, di scena in Arabia Saudita a Riad nella oramai consolidata formula delle Final Four: due semifinali ... fanpage.it

Inter-Lazio, Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio al 90'. Supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento - Inter e Lazio si giocano questa sera l`accesso diretto alle semifinali della Coppa Italia 2024/25 in uno scontro diretto valido per i quarti di finale che prenderà. calciomercato.com

Corsa al 4° posto per la Champions: cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Scontri diretti e classifica avulsa, il regolamento - A due giornate dal termine del campionato di Serie A 2024/25 la corsa per un piazzamento in Champions League e in particolare per il 4° posto valido si sta letteralmente. calciomercato.com

Cosa succede in Liguria Ecco i fatti di oggi In un minuto ti raccontiamo le 5 notizie del giorno della nostra Regione seguici per rimanere sempre aggiornato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.