Francesco Da Vinci racconta a Novella2000 l’emozione dietro la canzone di suo padre Sal per Sanremo 2026

Francesco Da Vinci condivide con Novella2000 l'origine e il significato della canzone ‘Per sempre sì’, che suo padre Sal porterà a Sanremo 2026. In questa intervista, si approfondisce il percorso creativo e le emozioni che hanno portato alla realizzazione di un brano così importante per la famiglia e per la partecipazione al festival. Un racconto sincero che svela il valore di questa canzone nel contesto musicale e personale.

Francesco Da Vinci, sei uno degli autori della canzone di tuo papà Sal che presenterà a Sanremo, ce ne parli? "È stata innanzitutto una bellissima esperienza che ho avuto l'opportunità di avere insieme ad altri bravissimi autori, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Merk e Kremont Itaca. Quindi è stato un lavoro di gruppo e ne è uscita fuori una bella traccia. Ovviamente non posso spoilerare altro, si vedrà al Festival". "È una promessa d'amore ma c'è molto altro quindi manca poco quindi poi la scoprirete durante il Festival". Sicuramente leggere il tuo nome è d'impatto come tra gli autori della canzone.

Sal Da Vinci parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sal Da Vinci - tra i big di Sanremo 2026 - su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con "Stasera… che sera!": gli ospiti, i duetti, la scaletta del concerto evento

Il celebre Sal Da Vinci, tra i protagonisti di Sanremo 2026, torna su Canale 5 mercoledì 17 dicembre con

