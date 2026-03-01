Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver ottenuto il primo posto, il cantante si è mostrato visibilmente emozionato e ha confessato di non capire bene cosa stesse succedendo, lasciando trasparire tutta la tensione del momento. Durante la premiazione, le sue parole sono state accompagnate da lacrime che non ha saputo trattenere.

"Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto nei momenti difficili e dedicarlo alla mia città, Napoli": così il cantante dopo la proclamazione sul palco dell'Ariston Era nell’aria, non si può negare, ed è successo: Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Un brano, la sua Per Sempre Sì, che ha cominciato a girare sui social già dopo la prima esibizione, con tanto di coreografia che ha fatto subito ballare migliaia di persone e scatenare i creatori di meme. “Grazie ma io non capisco niente“, le parole di Sal Da Vinci appena Laura Pausini lo ha annunciato come vincitore. Abbracciato a Sayf, che con la sua Tu Mi Piaci tanto è arrivato al secondo posto, a sorpresa, la lacrime del cantautore napoletano sono state immediate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci non trattiene le lacrime: “Non capisco niente”. Le parole dopo la vittoria di Sanremo 2025

Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoriaSal Da Vinci ha dedicato la vittoria di Sanremo 2026 alla famiglia e alla sua città, Napoli: dopo essere stato proclamato vincitore sul palco...

Sanremo 2026, la festa di Sal Da Vinci dopo la vittoriaAll’Eurovision “ci andrò”: è la promessa di Sal Da Vinci nella notte sanremese, dopo aver vinto la 76esima edizione del Festival.

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

