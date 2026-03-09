Sciopero generale 9 marzo chi si ferma | il corteo e cosa cambia per i mezzi

Lunedì 9 marzo si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori a livello nazionale. A Milano, è prevista una manifestazione con un corteo che attraverserà le strade principali della città. Lo sciopero influirà sui mezzi di trasporto pubblici, con possibili riduzioni o cancellazioni di corse durante tutta la giornata.

Sciopero generale e manifestazione a Milano. Lunedì 9 marzo è infatti in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore. La mobilitazione, indetta in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, coinvolgerà diversi settori pubblici e privati ma resteranno garantite le prestazioni indispensabili. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni Usi, Cub, Adl Cobas, Slai Cobas, Usb e Clap che hanno indettao l'astensione dal lavoro per l'intera giornata. La mobilitazione riguarda il personale di ogni comparto, inclusi i lavoratori precari e atipici. La Flc Cgil ha inoltre annunciato lo sciopero specifico per i settori della scuola, dell’università, della ricerca e della formazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

