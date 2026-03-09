Corteo femminista ‘Non Una di Meno’ la carica delle 10mila attraversa il centro Torta contro il portone della Cgil

Un corteo femminista con circa 10.000 partecipanti ha attraversato il centro di Bologna, manifestando durante lo sciopero indetto da Non Una di Meno in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. La protesta si è conclusa con una torta collocata contro il portone della Cgil. La manifestazione ha coinvolto donne di varie età e provenienze, che hanno sfilato lungo le strade principali della città.

Bologna, 9 marzo 2026 – Una marea umana in piazza per lo sciopero femminista e transfemminista nazionale indetto da Non Una di Meno in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. La carica dei 10mila in piazza Maggiore. Piazza Maggiore è gremita di persone, circa diecimila - riunite dietro lo striscione 'Sciopero contro la violenza patriarcale'. La mobilitazione - che riunisce il mondo universitario, studentesco, attivista e dell'associazionismo - riversa in strada migliaia di manifestanti, tra cui tutti i centri antiviolenza del territorio. Corteo 9 marzo 2026 a Bologna: il video Cartelli e slogan: "Donna, vita e libertà".