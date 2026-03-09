Corteo 9 marzo 2026 a Bologna | il video

Il movimento femminista ‘Non Una Di Meno’ ha organizzato un corteo a Bologna il 9 marzo 2026. La manifestazione è partita da piazza Maggiore e si è conclusa in piazza Lucio Dalla. Sono stati coinvolti numerosi partecipanti che hanno sfilato lungo il percorso. Il video dell’evento mostra le immagini della manifestazione e i momenti principali della giornata.

Il movimento femminista 'Non Una Di Meno' ha organizzato un grande corteo che, partito da piazza Maggiore, ha raggiunto piazza Lucio Dalla. La mobilitazione è "per farci sentire con la nostra rabbia e il nostro amore. Per questo vogliamo ricordare che la cosa più importante, oltre alla rabbia, è la cura reciproca"

