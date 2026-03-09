In una domenica di marzo, una donna di Milano è rimasta ferita a Corte Bué, una zona montana. La sua caviglia si è rotta e tre corpi di soccorso sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento immediato delle équipe di soccorso. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una domenica di marzo, 8 marzo 2026, si è trasformata in un’esperienza critica per una donna di Milano nella zona montana di Corte Bué. Alle 16:55 è scattato l’allarme per una probabile frattura alla caviglia nell’area di Val Grande, innescando un complesso meccanismo di soccorso alpino che ha coinvolto più corpi di sicurezza. L’intervento ha richiesto il coordinamento tra il soccorso alpino della stazione di Val Grande, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco per raggiungere la vittima e trasportarla con barella fino a Ompio. La donna, nata nel 1969, è stata raggiunta dai soccorritori dopo un lungo percorso in quota, dove le condizioni atmosferiche, sebbene nuvolose con temperature intorno agli 8 gradi, hanno reso l’operazione delicata ma gestita con professionalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corte Bué: caviglia rotta, 3 corpi di soccorso in azione

