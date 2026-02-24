Inciampa e cade in smartworking deve essere risarcita Il giudice ribalta la decisione dell’Inail | come si è rotta la caviglia in una call

Una dipendente dell’Università di Padova si è infortunata cadendo durante una videochiamata in smart working, a causa di una perdita di equilibrio. La causa dell’incidente, secondo il giudice, è stata la mancanza di adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro domestico. La donna ha subito una frattura alla caviglia e ha richiesto il risarcimento. La decisione del tribunale ha ribaltato un precedente diniego dell’Inail, riconoscendo l’incidente come infortunio sul lavoro.

Una dipendente dell’Università di Padova ha ottenuto il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per un incidente avvenuto mentre lavorava da casa in smart working. I fatti risalgono ad aprile 2022, quando il lavoro da remoto persisteva per la coda della pandemia di Coronavirus. Durante una riunione al computer la donna si è alzata per raccogliere alcuni fogli caduti a terra, ha messo male il piede ed è inciampata, riportando una doppia frattura alla caviglia destra. Trasportata in ospedale in ambulanza, è stata sottoposta a intervento chirurgico con un’inabilità al lavoro certificata in 137 giorni. 🔗 Leggi su Open.online

