Nella corsa alla qualificazione in Champions League, cinque squadre si contendono gli ultimi due posti disponibili. Le due milanesi sembrano aver messo una seria ipoteca sulle prime due posizioni, mentre Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta si affrontano nelle ultime giornate per staccare il biglietto europeo. Il calendario e i punti attuali determinano le possibilità di ciascuna squadra di accedere alla competizione.

L'Inter è in fuga scudetto, il Milan insegue a -10 ma con un rassicurante margine di +9 sul quinto posto. I primi due slot per la Champions - al momento - sembrano quindi blindati. Dietro invece è piena bagarre per staccare gli ultimi due pass destinazione Europa. Tra il terzo posto del Napoli e il settimo dell'Atalanta ballano 8 punti in cui si trovano Roma, Como e Atalanta. Cinque squadre si giocano dunque due posti in questo appassionante finale di stagione. Facciamo il punto sulla situazione generale e sul calendario squadra per squadra. La classifica è rassicurante, il calendario all'orizzonte è in discesa e il progressivo recupero dei (tanti) infortunati potrebbe dare lo sprint giusto per la volata Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa Champions, in cinque per due posti: il borsino e il calendario a confronto

Ranking UEFA, la corsa delle federazioni per i due posti extra in Champions si accendedi Redazione Inter News 24Ranking UEFA: bagarre serrata con Germania e Spagna per l’Italia per ottenere l’accesso privilegiato alla nuova Champions...

Il Napoli sorride dopo Roma-Juve: l’analisi del calendario per la corsa ChampionsIl pari spettacolo tra Roma e Juve, con il gol decisivo di Gatti al 93? a riportare l’equilibrio allo scadere, fa felice soprattutto Antonio Conte e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corsa Champions.

Temi più discussi: Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como, cinque squadre per due posti: scontri diretti e calendario, si accende la corsa Champions; Inter, il vantaggio adesso è grande. Lo spettacolo che rimane è la corsa Champions; Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: statistiche e temi in vista delle gare di ritorno; Ranking Uefa per il quinto posto in Champions League: la posizione aggiornata dell'Italia dopo Europa League e Conference.

Corsa Champions: favorita la Roma di Gasperini o la Juventus di Spalletti?Corsa Champions apertissima: confronto tra calendario di Roma e Juventus, proiezione punti e chi è favorita per il quarto posto ... tag24.it

Roma-Juve già decisiva per la corsa Champions? Il parere di cinque espertiRoma-Juve è dietro l'angolo. E per molti, la gara di domenica sera all'Olimpico, sarà la sfida che potrà valere il quarto posto utile per partecipare alla ... tuttojuve.com

cambiano tutto. La corsa champions si è decisa oggi. Fidati x.com

"Vivo per quella posizione lì" 4 Luciano Spalletti non mollerà la corsa Champions fino all'ultimo secondo #Spalletti #RomaJuventus #Juventus - facebook.com facebook