Auto a folle velocità e con manovre azzardate per mezza città alla fine si schianta coi carabinieri | un arresto
Nella serata di ieri, un inseguimento ha coinvolto un'auto che ha percorso mezza città a velocità sostenuta, con manovre rischiose e improvvise. I carabinieri della stazione di San Martino in Strada, impegnati nel controllo contro i furti, hanno notato una Mercedes scura in viale dell’Appennino e hanno avviato il tentativo di fermarla. L’auto ha poi schiantato contro i mezzi dei militari e si è conclusa con un arresto.
Il potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento durato per circa venti minuti Un inseguimento dei carabinieri ha attraversato mezza città nella serata di ieri, sabato. Il tutto è partito in viale dell'Appennino dove i militari della stazione di San Martino in Strada, in servizio dedicato al controllo del territorio contro i furti, hanno adocchiato una Mercedes scura sospetta. Tuttavia il potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento. Neanche l'avere due pattuglie dietro (una di rinforzo del nucleo Radiomobile) ha fatto desistere il conducente della Mercedes e rallentare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di...
Leggi anche: L’auto lanciata contromano, l’inseguimento folle per 40 minuti, la fine della fuga in viale Fratti e un’auto dei carabinieri contro un palo: notte di paura in città
Tutti gli aggiornamenti su Auto a folle velocità e con manovre....
Temi più discussi: Regina fuori controllo dopo l’incidente: sorpassi con moto a folle velocità tra auto e pedoni (video). Class action contro i comuni; Corse a folle velocità con l’auto dei genitori: coinvolti nove minori; Auto a folle velocità nel piazzale, denunciato per guida sotto l'effetto di droga; I pericoli vicino all’asilo. La protesta dei genitori: Spaccate ai finestrini e auto a folle velocità.
Manfredonia, in auto a folle velocità tra i pedoni: identificato il conducente. Era un maggiorenne senza patenteStando a quanto ricostruito, gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt al conducente ma il giovane alla guida non si è fermato e ha proseguito la fuga tra le strade cittadine, aumentando il ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Corse a folle velocità con l’auto dei genitori: coinvolti nove minoriAncora ragazzini protagonisti di vicende di cronaca. Due episodi simili a poca distanza di tempo e di zona. Nove minori finiscono nei guai, tre di loro sono anche stati arrestati e trasferiti ... ilmattino.it
Lascia i figli piccoli chiusi in macchina, sotto il sole, per oltre due ore e mezza. Il motivo Doveva sottoporsi a un intervento estetico. Poi, quando è uscita dalla clinica e tornata all'auto, la terribile scoperta: il bimbo più piccolo, di appena un anno, aveva la schiu - facebook.com facebook
Serrenti, fuori strada con l’auto sulla provinciale 56: muore 40enne x.com