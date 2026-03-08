Auto a folle velocità e con manovre azzardate per mezza città alla fine si schianta coi carabinieri | un arresto

Nella serata di ieri, un inseguimento ha coinvolto un'auto che ha percorso mezza città a velocità sostenuta, con manovre rischiose e improvvise. I carabinieri della stazione di San Martino in Strada, impegnati nel controllo contro i furti, hanno notato una Mercedes scura in viale dell’Appennino e hanno avviato il tentativo di fermarla. L’auto ha poi schiantato contro i mezzi dei militari e si è conclusa con un arresto.