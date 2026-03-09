Due giovani di 20 e 19 anni sono stati fermati dai Carabinieri a Giugliano, in provincia di Napoli, dopo un inseguimento che li ha visti scappare a oltre 200 chilometri orari. Durante l’arresto, sono stati trovati in possesso di droga e hanno opposto resistenza alle forze dell'ordine. L’episodio si è concluso con il loro fermo.

A Giugliano, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 20 e 19 anni per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. Domenica pomeriggio un’auto con targa polacca, con a bordo i due ragazzi, non si è fermata all’alt dei militari, dando vita a un inseguimento sull’Asse Mediano e nelle strade di Arzano e Casoria, con picchi di velocità fino a 200 kmh e tentativi di speronamento di un’auto dei Carabinieri. Rintracciati tra Casavatore e Secondigliano grazie al GPS dell’auto a noleggio, i due sono stati bloccati davanti a un garage a Teverola, dove sono stati trovati 10 panetti di hashish, 150 grammi tra marijuana e hashish, 230 grammi di cocaina con 295 dosi pronte, oltre a contanti, bilancini e materiale per lo spaccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, in fuga a 200 chilometri orari: l'inseguimento dei carabinieri

