Corriere dello Sport | Inter-Napoli quattro contro uno | il peso degli attacchi nella corsa scudetto

L'articolo analizza la sfida tra Inter e Napoli, evidenziando il ruolo degli attacchi e le dinamiche di una corsa scudetto sempre più intensa. La solitudine del numero nove del Napoli, in attesa di San Siro, rappresenta simbolicamente le sfide e le pressioni di una stagione decisiva. Un approfondimento che mette in luce gli aspetti tattici e psicologici di due tra le squadre più competitive del campionato italiano.

"> La solitudine del numero nove racconta meglio di qualsiasi analisi il momento del Napoli alla vigilia di San Siro. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le differenze con i top club italiani, evocate da Conte a Cremona, oggi non riguardano storia o fatturato, ma gli uomini a disposizione. A ventiquattr’ore dallo scontro diretto che può portare l’Inter a +7 o riaprire tutto riportando gli azzurri a -1, la fotografia offensiva è impietosa: Conte prepara la partita con il solo Hojlund al massimo della condizione psicofisica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

