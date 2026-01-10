Corriere dello Sport | Inter-Napoli quattro contro uno | il peso degli attacchi nella corsa scudetto

L'articolo analizza la sfida tra Inter e Napoli, evidenziando il ruolo degli attacchi e le dinamiche di una corsa scudetto sempre più intensa. La solitudine del numero nove del Napoli, in attesa di San Siro, rappresenta simbolicamente le sfide e le pressioni di una stagione decisiva. Un approfondimento che mette in luce gli aspetti tattici e psicologici di due tra le squadre più competitive del campionato italiano.

"> La solitudine del numero nove racconta meglio di qualsiasi analisi il momento del Napoli alla vigilia di San Siro. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le differenze con i top club italiani, evocate da Conte a Cremona, oggi non riguardano storia o fatturato, ma gli uomini a disposizione. A ventiquattr’ore dallo scontro diretto che può portare l’Inter a +7 o riaprire tutto riportando gli azzurri a -1, la fotografia offensiva è impietosa: Conte prepara la partita con il solo Hojlund al massimo della condizione psicofisica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, quattro contro uno: il peso degli attacchi nella corsa scudetto” Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, l’intruso nella corsa Scudetto con l’arrivo di Spalletti” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chivu il cinico, Conte maestro di Rubik: domenica Inter-Napoli vale mezzo scudetto; Neres può giocare contro l'Inter? Oggi la risposta dei test del Napoli; Inter, Milan e Napoli provano ad andare in fuga: è il primo vero strappo del campionato; Neres si ferma e il Napoli trema in vista dell’Inter: oggi gli esami. Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter” - Antonio Conte lo aveva annunciato già dopo la vittoria con la Lazio, allargando il discorso alle difficoltà di gennaio e alla gestione di un calendario ser ... napolipiu.com

CDS - Inter-Napoli, Doveri affidabile e spendibile per entrambe le squadre, la designazione - Secondo il quotidiano, il match di San Siro sarà diretto da Daniele Doveri di Roma 1: "Oggi designazioni, sulla ... napolimagazine.com

Corriere dello Sport: “Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all’Inter” - Il Napoli si ferma dopo quattro vittorie consecutive e, soprattutto, dopo quattro prestazioni di altissimo livello. napolipiu.com

According to Corriere dello Sport, Tottenham’s asking price for Radu Dragusin, who is wanted by Roma and Fiorentina, is €15m. x.com

Corriere Dello Sport: “Palermo, freddo e gelo non fermano i tifosi”: Sul campo del Mantova oltre mille sostenitori rosanero http://mgol.it/TQFBxw - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.