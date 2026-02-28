Corriere dello Sport | Pochi giorni ai Fab Four

Frank Anguissa non farà parte della squadra convocata per la partita a Verona, come confermato dal Corriere dello Sport. La decisione di non includerlo nella lista dei convocati è stata presa per motivi di prudenza, e il suo ritorno è previsto per la prossima gara. La scelta è stata comunicata ufficialmente e non ci sono rischi evidenti per il giocatore.

"> Nessun rischio, linea della prudenza confermata. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Frank Anguissa non è stato inserito tra i convocati per la trasferta di Verona: il rientro slitta alla prossima gara. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la decisione è maturata dopo la rifinitura: il centrocampista camerunese, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver smaltito il fastidio alla schiena e impiegato per un tempo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano, non verrà rischiato al Bentegodi. Ora mette nel mirino la sfida contro il Torino. Verso il Torino, con McTominay e De Bruyne Il Corriere dello Sport evidenzia come il possibile rientro di Anguissa possa coincidere con quello di altri due pilastri del centrocampo: McTominay e De Bruyne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

