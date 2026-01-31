La Basilicata punta a rafforzare la sua presenza nell’industria automobilistica con nuovi progetti. La regione investe sul settore, cercando di attrarre aziende e creare opportunità di lavoro. Ora si concentra su iniziative che potrebbero cambiare il volto dell’economia locale, puntando a diventare un punto di riferimento nel panorama industriale nazionale.

La Regione Basilicata si conferma protagonista di un’evoluzione strategica nel panorama industriale nazionale, con un ruolo sempre più centrale nel settore automobilistico. Il passo decisivo arriva grazie a un’intesa con Stellantis, che ha scelto la regione per sviluppare progetti di alta specializzazione legati alla produzione di componenti avanzati per veicoli elettrici e ibridi. Il progetto, in fase avanzata di definizione, prevede l’insediamento di un polo tecnologico dedicato all’innovazione nei materiali compositi e alle soluzioni di mobilità sostenibile, con un’attenzione particolare ai processi di riciclo e riutilizzo delle materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata rafforza il suo ruolo industriale con progetti strategici per il futuro del settore automobilistico

Approfondimenti su Basilicata Rafforza

Il 30 gennaio 2026 segna la fine di un passaggio importante per l’economia della provincia.

In vista dell'ultima partita stagionale a San Siro, il Milan rafforza i legami con la Repubblica Democratica del Congo attraverso una visita di una delegazione locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Basilicata Rafforza

Argomenti discussi: ARDSU BASILICATA RAFFORZA GLI AIUTI AGLI STUDENTI PIÙ FRAGILI; Riparto Fondo Sanitario 2025: la Basilicata ottiene giustizia per i territori montani. Latronico: Svolta politica e strutturale; Viabilità nei Comuni lucani, la Regione Basilicata assegna 45 milioni di € per sette interventi su collegamenti ritenuti essenziali; Basilicata: in arrivo 45 milioni di euro per le strade comunali 'strategiche'.

BPPB approva il suo primo Piano di Transizione: rafforzata la strategia ESG e l’impegno verso la sostenibilitàIl CdA approva il primo Piano di Transizione prudenziale ESG: integrazione progressiva dei fattori ambientali, sociali e di governance nella strategia e nel risk management ... trmtv.it

BPPB approva il suo primo Piano di Transizionela capacità di accompagnare la clientela nel percorso di transizione. gravinalife.it

La Asp Basilicata apre alle farmacie lucane e rafforza la sanità di prossimità. Accordo con Federfarma per le case di comunità. - facebook.com facebook

Tursi, Bcc: Giuseppe Cristiano entra in Basilicata casa comune @ChiorazzoAngelo e @giannivizziello: Con l'adesione di Cristiano si rafforza la presenza politica e organizzata di BCC sul territorio consiglio.basilicata.it/consiglioinfor… x.com