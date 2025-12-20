La Cina progetta il più grande sistema idroelettrico al mondo | paura di inondazioni in Bangladesh e India

La Cina vuole costruire un colossale sistema idroelettrico da 168 miliardi di dollari, destinato a diventare il più forte al mondo. Voluta personalmente da Xi Jin Ping, l’infrastruttura è in costruzione nel cuore dell’Himalaya tibetano, lungo il fiume Yarlung Tsangpo. Questo progetto sfrutta il forte dislivello del tratto noto come la “Grande Curva”, con una produzione stimata fino a 300 miliardi di chilowattora l’anno e capace di superare circa tre volte quella della Diga delle Tre Gole. Pechino lo presenta come una colonna portante della transizione energetica e della sicurezza nazionale, anche se l’iniziativa resta in larga parte avvolta dalla segretezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

