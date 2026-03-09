Coro CAI Asti | 75 anni di storia in TV il 10 marzo

Il Coro Amici della Montagna del CAI Asti festeggia 75 anni di attività e il prossimo 10 marzo sarà protagonista in televisione, dove porterà la sua musica per celebrare oltre 50 anni di presenza. La trasmissione dedicata alla ricorrenza andrà in onda in quella data, offrendo uno sguardo sulla lunga tradizione del coro.

Il Coro Amici della Montagna del CAI Asti porta la sua voce sulla televisione per celebrare un mezzo secolo e mezzo di storia. L’incontro con il pubblico televisivo avverrà martedì 10 marzo 2026, quando l’evento sarà trasmesso sui canali regionali piemontesi e liguri. L’appuntamento è fissato per le ore 21:00, raggiungibile sul canale 14 nel Piemonte e sul canale 79 nella Liguria. La conduttrice Ilaria Salzotto guiderà il programma attraverso interviste e momenti musicali che racconteranno le tradizioni del sodalizio astigiano. Oltre al gruppo principale, prenderà parte anche il gruppo folk-corale Rododendro di Lanzo Torinese. Questa collaborazione tra realtà diverse evidenzia come la montagna non sia solo paesaggio, ma rete di relazioni umane solide e durature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

