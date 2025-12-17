L’aroma della storia | Da 75 anni il caffè è il nostro Abc quotidiano

Il caffè, da 75 anni, rappresenta molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano che unisce emozioni, ricordi e tradizioni. L’aroma del caffè appena tostato evoca sensazioni profonde, risvegliando memorie e creando momenti di condivisione. Un simbolo di familiarità e convivialità che attraversa generazioni, mantenendo vivo il suo ruolo nel nostro quotidiano.

Manuel Teodorani, amministratore di Abc Caffè inizia il suo racconto, partendo da lontano. Settantacinque anni di storia. Non soltanto un anniversario, ma il percorso di un'azienda che ha saputo custodire una tradizione preziosa trasformandola in un marchio riconosciuto. L'azienda nacque nel 1950 in un piccolo negozio di via Felice Orsini Dalla fine degli anni '80 è stata rilevata dalla famiglia Teodorani.

