La questura ricorda l' agente Natale Mondo ucciso dalla mafia

La questura ha commemorato l’agente Natale Mondo, ucciso il 14 gennaio 1988 davanti al negozio di giocattoli della moglie, vittima di un attentato mafioso. Questo ricordo rappresenta un momento di riflessione sul sacrificio di chi ha dedicato la propria vita alla lotta contro la criminalità organizzata.

La questura ha ricordato Natale Mondo, poliziotto trucidato il 14 gennaio del 1988 davanti al negozio di giocattoli della moglie dai killer mafiosi. Nel corso di una cerimonia solenne e alla presenza di autorità civili e militari, il questore Maurizio Calvino ha deposto una corona di alloro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

