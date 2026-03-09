Corleone | 78 anni dopo la memoria di Rizzotto vive

Domani, a Corleone, si terrà un evento commemorativo per ricordare Placido Rizzotto, il sindacalista assassinato dalla mafia 78 anni fa. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti locali e cittadini, che si riuniranno per rendere omaggio alla figura di Rizzotto e mantenere vivo il ricordo della sua lotta. La giornata si svolgerà nella piazza principale della città, dove sarà deposta una corona di fiori.

Domani, martedì 10 marzo 2026, Corleone si prepara a onorare la memoria di Placido Rizzotto, il sindacalista ucciso dalla mafia esattamente settantotto anni fa. La Cgil ha organizzato una giornata di commemorazione che vedrà coinvolti studenti, istituzioni e associazioni locali per ricordare un uomo che diede la vita per i diritti dei contadini. L'evento si svolgerà tra il cimitero comunale, piazza Garibaldi e il Cine-teatro A. Martorana, con un programma che include deposizioni floreali, letture poetiche e la proiezione del film dedicato al suo sacrificio. In questo giorno di marzo, l'aria di Corleone sarà carica di significato storico, poiché la comunità ripercorre le tappe di una lotta contro lo sfruttamento agrario e la violenza criminale.