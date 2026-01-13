Corea del Sud l' ex presidente Yoon arriva in tribunale a Seul
In Corea del Sud, a Seul, è iniziato il procedimento legale contro l’ex presidente Yoon Suk Yeol e i suoi collaboratori, coinvolti in un’accusa di ribellione relativa all’uso della legge marziale nel dicembre 2024. L’udienza rappresenta un’importante fase delle indagini sulla gestione politica di quel periodo.
In Corea del Sud, nella capitale Seul, è ripreso il processo contro l’ex presidente Yoon Suk Yeol e i suoi collaboratori, accusati di ribellione in relazione all’imposizione della legge marziale nel dicembre 2024. Yoon, inoltre, deve affrontare altri processi con accuse come corruzione, scambio di favori e ribellione, un reato grave punibile con l’ergastolo o la pena di morte. L’imposizione della legge marziale, anche se per poche ore, aveva scatenato la più grave crisi politica della Corea del Sud degli ultimi decenni. Yoon ha negato le accuse e ha sostenuto che il suo decreto era inteso a ottenere il sostegno dell’opinione pubblica nella sua lotta contro il principale partito liberale di opposizione, il Partito Democratico, che ha messo sotto accusa alcuni dei suoi alti funzionari e ha ostacolato il suo programma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
