Copparo cala il poker e centra l’ottava vittoria

Copparo ottiene la sua ottava vittoria stagionale dopo aver battuto Pontelagoscuro con il punteggio di 4-0. La partita si è giocata a Pontelagoscuro e ha visto in campo i giocatori Maghini, Faggioli, Pincelli, Maneo, Sgambati, Parpolov, Marongiu, Bergami, Baglietti, Moratelli e Bicaku. La gara si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore di Copparo.

Pontelagoscuro 0 copparo 2015 4 Pontelagoscuro: Maghini, Faggioli, Pincelli (26' st Pavani), Maneo, Sgambati (39' pt Covezzi), Parpolov, Marongiu (26' st Bottura), Bergami, Baglietti (26' st Piazzi), Moratelli (38' st Barone), Bicaku. A disp.: Bovo, Montanari, Mazzaferro, Fogli. All.: Testa Copparo 2015: Bianconi, Mantovani, Scaramelli (26' st Medini), Fornasier. Franceschini, Ndiaye, Laurenti (17' st Tolle), Roselli (2' st Masiero), Granado (15' st Bonora), Borges (6' st Secli), Cazzadore. A disp.: Casillo, Pasqualino, Veronese, Rubini. All.: Borsari Arbitro: Calanca di Finale Emilia Marcatori: 15' pt Granado, 41' pt Laurenti, 21' st Cazzadore, 28' st Tolle Note: 300 spettatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Copparo cala il poker e centra l'ottava vittoria