Basket la Dole Rimini cala il poker | quarta vittoria consecutiva e ora è seconda in classifica
La Dole Rimini continua a sorprendere nel campionato di basket, conquistando la quarta vittoria consecutiva al recupero del 15° turno. Con un’ottima prestazione al Flaminio, i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello superano la Gesteco Cividale 74-67, salendo al secondo posto in classifica. Un risultato che conferma il momento positivo della squadra, sempre più determinata a puntare in alto.
Ora la Dole Rimini non si ferma più. E’ un recupero di 15° turno dal sapore dolcissimo: i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello superano al Flaminio la Gesteco Cividale (74-67 il finale) e agganciano il secondo posto di classifica. I biancorossi si impongono al termine di una partita tirata e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Basket, Dole Rimini più forte degli infortuni: terza vittoria casalinga consecutiva. Torino finisce ko
Leggi anche: Blu Basket Bergamo, seconda vittoria consecutiva: espugnata Rimini
L’infortunio di Robinson è stato solo un guaio per la Dole?; BASKET: Ogden e Tomassini da urlo, Rimini doma la Fortitudo; A2 Maschile: La capolista Pesaro cade a Brindisi. Adesso c'è un terzetto al comando.
Basket, mercoledì di fuoco per la Dole Rimini: al Flaminio arriva Cividale, in palio il secondo posto - Dopo il successo sulla Fortitudo Bologna, Rbr sogna di agganciare il secondo posto di classifica: Cividale è reduce da sette vittorie consecutive ... riminitoday.it
Basket, vittoria extra lusso al Flaminio: Dole Rimini supera la Fortitudo con un Mark Ogden stellare - Rimini si coccola un Ogden ai limiti della perfezione, ma punti pesantissimi quando contava sono arrivati anche da un intramontabile Giovanni Tomassini ... today.it
Incontenibile Dole! Rimini stravince il derby contro Bologna 83-68 - La Dole Basket Rimini si aggiudica il derby contro gli storici rivali ... corriereromagna.it
Dole Basket Rimini-Liofilchem Roseto 85-78, il servizio
https://www.romagnasport.com/news/dole-basket-rimini-alla-scoperta-della-ueb-gesteco-cividale - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.