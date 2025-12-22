A Pellezzano il padel sostiene la ricerca Telethon.

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata dedicata allo sport e alla beneficenza quella di ieri, domenica 21 dicembre, a Pellezzano, quando il centro sportivo di Casignano ha ospitato la prima edizione del trofeo di padel “Città di Pellezzano – Telethon Edition”. L’evento, organizzato dall’associazione Sporting Arechi in collaborazione con la Soccer Academy di Luca ed Enzo Fusco, non solo ha celebrato il padel come sport del momento, ma ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica attraverso Telethon. A trionfare nella competizione sono stati Marco Pappalardo e Piero Ragone, che hanno superato in finale la coppia formata dai fratelli Barbara e Gianluca Manzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

