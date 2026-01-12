Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026 | programma orari tv streaming Discesa e superG per le donne
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Tarvisio nel 2026 si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il programma include gare di discesa e superG, con orari, copertura televisiva e opzioni di streaming. Un’occasione per apprezzare le performance delle atlete in vista dei grandi appuntamenti olimpici, in un contesto di grande attenzione sportiva e organizzativa.
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ad essere nuovamente protagoniste saranno le discipline veloci: Tarvisio è la location prescelta per ospitare quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15. Ad inaugurare il lungo fine settimana saranno le prove cronometrate di giovedì 15 e venerdì 16, tappe fondamentali per sviluppare nei minimi particolari il lavoro di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Zauchensee 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne
Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne
Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e gigante ad Adelboden: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Gigante femminile a Kranjska Gora: trionfa la svizzera Rast. Goggia risale dal 27° all'11° posto; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^.
Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l'avvicinamento alle Olimpiadi di ... oasport.it
Coppa del Mondo sci alpino Flachau 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom femminile infrasettimanale - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 prosegue senza soluzioni di continuità. oasport.it
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo: il programma dei prossimi giorni, uomini a Madonna di Campiglio il 7 gennaio - Donne nuovamente in gara a Kranjska Gora il 3 gennaio. betitaliaweb.it
GRANDE PROVA La tappa emiratina di Coppa del Mondo di spada si chiude… Con un podio a squadre firmato dalla Nazionale maschile! Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Gianpaolo Buzzacchino arrivano secondi dietro la Svizzer - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.