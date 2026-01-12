Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026 | programma orari tv streaming Discesa e superG per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Tarvisio nel 2026 si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il programma include gare di discesa e superG, con orari, copertura televisiva e opzioni di streaming. Un’occasione per apprezzare le performance delle atlete in vista dei grandi appuntamenti olimpici, in un contesto di grande attenzione sportiva e organizzativa.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ad essere nuovamente protagoniste saranno le discipline veloci: Tarvisio è la location prescelta per ospitare quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15. Ad inaugurare il lungo fine settimana saranno le prove cronometrate di giovedì 15 e venerdì 16, tappe fondamentali per sviluppare nei minimi particolari il lavoro di avvicinamento alla gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

