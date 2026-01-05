Coppa del Mondo sci alpino Zauchensee 2026 | programma orari tv streaming Discesa e superG per le donne

La Coppa del Mondo di sci alpino a Zauchensee 2026 si avvicina, con attenzione alle prove di discesa e superG femminili. Ecco il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming. Dopo i risultati di Kranjska Gora, si prosegue con nuovi appuntamenti, mantenendo alta l’attesa per questa tappa importante della stagione.

I risultati maturati nel fine settimana di Kranjska Gora sono stati rapidamente archiviati perché è già tempo di guardare avanti. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista a Zauchensee per un’intensa quattro giorni di allenamenti e gare che culminerà con un doppio appuntamento dedicato alle discipline veloci. Sono infatti in programma la discesa di sabato 10 alle 11:30 e il Super G del giorno successivo, inizio previsto alle 12:00. Due giorni di prove cronometrate precederanno la quarta libera stagionale e aiuteranno le atlete a studiare il tracciato, a individuare le traiettorie migliori e a completare il fondamentale lavoro sui materiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

