La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna a Kranjska Gora nel 2026, con gare di gigante e slalom. Questo evento segna l’inizio di un anno ricco di appuntamenti, culminanti con le Olimpiadi di Milano Cortina. Di seguito, il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire le competizioni delle atlete in un contesto di grande tradizione sciistica.

Si riparte per dare inizio ad un nuovo anno che culminerà con i giochi olimpici di Milano Cortina. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per un fine settimana dedicato alle discipline tecniche e sceglie la storica Kranjska Gora per inaugurare ufficialmente il 2026. La celebre località slovena ospita infatti sulla pista Podkoren lo slalom gigante del 3 gennaio e lo slalom speciale del 4. Sabato la prima manche partirà alle 10:00, mentre la seconda inizierà alle 13:00. Gli orari cambiano leggermente domenica con la prima discesa alle 09:30 e la seconda alle 12:15. Nell’ultimo appuntamento, sulle nevi di Semmering, Julia Scheib si è imposta davanti al pubblico amico precedendo in volata la svizzera Camille Rast, autrice di un’eccellente rimonta nella seconda manche, e la svedese Sara Hector, al comando della gara dopo la prima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Val d’Isere 2025: programma, orari, tv, streaming. Tornano gigante e slalom

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: programma, orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Semmering slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Slalom Alta Badia. Vince Mc Grath! Noel ci prova fino alla fine ma chiude con 3 decimi di ritardo - La vittoria di Mc Grath; Slalom gigante femminile in Austria: i risultati LIVE; Discesa in Val d'Isere: vince Huetter, Vonn sul podio. Goggia sbaglia ed è 8ª, Pirovano 5ª.

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne - Si riparte per dare inizio ad un nuovo anno che culminerà con i giochi olimpici di Milano Cortina. oasport.it

Sci alpino, settimana di riposo per gli uomini: niente gare fino al 7 gennaio, prossimi appuntamenti a Campiglio e Adelboden - Salutata Livigno, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025- oasport.it