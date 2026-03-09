Controllo del Vicinato | incontro tra le associazioni di Torrione e del quartiere Carmine

Questa mattina, le associazioni di Torrione e del quartiere Carmine si sono riunite per discutere di sicurezza nei loro quartieri. L'incontro, ritenuto importante, ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà locali che hanno condiviso le proprie esperienze e idee. Nessun dettaglio su eventuali decisioni o nuove iniziative è stato comunicato dopo la riunione.

Questa mattina si è svolto un "importante e proficuo" incontro tra diverse realtà associative del territorio, con l'obiettivo di affrontare e approfondire il tema della sicurezza nei quartieri della città. All'incontro hanno preso parte la presidente del Comitato di Quartiere "Amici dei Quartieri" Teresa Rinaldi, il presidente dell'associazione "Viviamo il Quartiere" Ermanno Minoliti, e il segretario dell'associazione Torrione Eventi APS Antonio Ferrara. Il confronto si è concentrato in particolare sul progetto di "Controllo del Vicinato", uno strumento di cittadinanza attiva sempre più diffuso che punta a rafforzare la collaborazione tra residenti, associazioni e istituzioni per rendere i quartieri più sicuri, partecipati e solidali.