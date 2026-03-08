Referendum le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ | le associazioni cattoliche organizzano un incontro pubblico

Mercoledì 11 alle 20, al cinema San Benedetto di via Don Enrico Tazzoli 11, dieci associazioni cattoliche di Ferrara organizzano un incontro pubblico per discutere delle ragioni a favore e contro il referendum di giustizia. L’evento prevede un confronto tra sostenitori del ‘Sì’ e del ‘No’ sulle tematiche legate alla consultazione popolare. La riunione si svolge in un contesto aperto e pubblico, senza ulteriori specifiche sui partecipanti.

Referendum di giustizia, ancora le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ a confronto in un incontro pubblico organizzato da 10 associazioni cattoliche ferraresi al cinema San Benedetto (via Don Enrico Tazzoli 11), mercoledì 11 alle 20.45. L’incontro, dal titolo ‘Per quale giustizia? Le ragioni del Sì e del No a confronto’, è appunto dedicato al referendum costituzionale, per cui si voterà domenica 22 e lunedì 23, sulla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e sul riassetto del Consiglio superiore della magistratura. Al dibattito parteciperanno, per sostenere le ragioni del ‘Sì’, l’avvocata Cecilia Bandiera, presidente della Camera penale di Ferrara, mentre per il ‘No’ interverrà Anna Mori, giudice e presidente di sezione penale della Corte d'appello di Bologna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

