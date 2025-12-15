La sfida tra Roma e Como, valida per la 15ª giornata di Serie A, rappresenta un incrocio cruciale per entrambe le squadre: i giallorossi vogliono mantenere vive le speranze scudetto, mentre i Lariani puntano a riaccendere la corsa alla Champions. Con Milan e Napoli ferme, questa partita può avere un impatto decisivo sul futuro delle rispettive stagioni.

© Calcionews24.com - Roma Como, un match che vale doppio: i giallorossi possono rimanere in corsa Scudetto in un campionato “pazzo”, i Lariani per riaprire la corsa Champions!

Roma Como, un match che vale doppio: con gli stop di Milan e Napoli, i giallorossi possono rimanere in corsa Scudetto e i Lariani riaprire il discorso Champions La 15ª giornata di Serie A ha già regalato colpi di scena in serie. A San Siro il Milan si è fatto rimontare dal Sassuolo (2-2), mentre . Calcionews24.com

JUVENTUS-INTER: il 5vs5 EPICO di PAOLO BONOLIS ?? DOMINIO NERAZZURRO ?? #shorts #calcio

Roma-Como, orario e dove vederla in tv e streaming: le probabili formazioni. Gasperini pensa a Ferguson dal 1', Fabregas senza Perrone e Morata - I giallorossi infatti, ospitano il Como, che è una delle realtà più solide e promettenti di ... ilmessaggero.it