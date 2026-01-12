Contrattazione integrativa d’Istituto la FLCGIL è esclusa dai tavoli La risposta dell’ARAN

Dopo l’approvazione del nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, un istituto ha richiesto chiarimenti sulla composizione dei soggetti coinvolti nelle relazioni sindacali, in particolare per quanto riguarda informazione, confronto e contrattazione integrativa. La FLCGIL, esclusa dai tavoli di contrattazione integrativa d’Istituto, ha ricevuto una risposta dall’ARAN sulla legittimità e sui ruoli previsti nel nuovo quadro contrattuale.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022–2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, un Istituto ha chiesto un chiarimento riguardante la composizione dei soggetti legittimati a partecipare ai diversi livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto, in particolare per quanto concerne informazione, confronto e contrattazione integrativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

