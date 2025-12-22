La contrattazione integrativa nella Pa si riduce spesso a un esercizio formale | serve un cambio di approccio

La contrattazione pubblica è uno degli strumenti centrali attraverso cui la Pubblica Amministrazione governa i rapporti di lavoro e l’organizzazione interna. Nella sua impostazione, dovrebbe consentire di adattare le regole generali alle esigenze concrete degli enti, valorizzando competenze e obiettivi. Nella pratica, però, la contrattazione fatica spesso a svolgere questa funzione, rimanendo compressa tra rigidità procedurali e un diffuso immobilismo negoziale. Il sistema è articolato su due livelli. La contrattazione collettiva nazionale, affidata all’Aran, definisce il quadro di riferimento comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

