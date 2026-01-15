Contrasto al contrabbando di sigarette | nel 2025 in aeroporto sanzioni e sequestri per 236mila euro

Nel 2025, la guardia di finanza dell’aeroporto d’Abruzzo ha applicato sanzioni per un totale di 236 mila euro a 291 passeggeri sorpresi con sigarette oltre il limite legale. Le attività di contrasto al contrabbando di sigarette mirano a prevenire il fenomeno e a garantire il rispetto delle normative vigenti, attraverso controlli mirati e sequestri.

Nel 2025 gli uomini della guardia di finanza hanno elevato sanzioni amministrative per 236mila euro a passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo con un quantitativo di sigarette superiori al limite consentito dalla legge: 291 i passeggeri cui sono state fatte le contestazioni.

