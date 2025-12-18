Narni 25° edizione per il gran galà dello sport | Valorizzare gli atleti del territorio
Celebrare un quarto di secolo di eccellenza sportiva a Narni, con il 25° Gran Galà dello Sport, significa riconoscere l'impegno e il talento degli atleti locali. Un appuntamento che valorizza la crescita sportiva del territorio, con interventi di autorità e momenti di grande emozione. Ecco le parole del sindaco Lorenzo Lucarelli e dell’assessore Alessia Quondam, che sottolineano l’importanza di questa tradizione consolidata.
Un quarto di secolo di vita per il gran galà dello Sport di Narni. All'inviato di TerniToday Mauro Pacelli le parole del sindaco Lorenzo Lucarelli e dell'assessore Alessia Quondam. Momento importante per la città, ma anche per i due protagonisti intervistati, entrambi ex atleti. Si prospetta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
