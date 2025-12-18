Narni 25° edizione per il gran galà dello sport | Valorizzare gli atleti del territorio

Celebrare un quarto di secolo di eccellenza sportiva a Narni, con il 25° Gran Galà dello Sport, significa riconoscere l'impegno e il talento degli atleti locali. Un appuntamento che valorizza la crescita sportiva del territorio, con interventi di autorità e momenti di grande emozione. Ecco le parole del sindaco Lorenzo Lucarelli e dell’assessore Alessia Quondam, che sottolineano l’importanza di questa tradizione consolidata.

© Ternitoday.it - Narni, 25° edizione per il gran galà dello sport: "Valorizzare gli atleti del territorio" Un quarto di secolo di vita per il gran galà dello Sport di Narni. All'inviato di TerniToday Mauro Pacelli le parole del sindaco Lorenzo Lucarelli e dell'assessore Alessia Quondam. Momento importante per la città, ma anche per i due protagonisti intervistati, entrambi ex atleti. Si prospetta.

