Conti pubblici | le prospettive con Iran e spese difesa e pensioni

L’Italia si avvicina al termine della procedura per deficit eccessivo, con una previsione di uscita prevista per il 2026. La decisione arriva nonostante le stime di crescita per il 2025 siano state riviste al ribasso dall’Istat. Nel frattempo, il governo sta valutando le spese legate alla difesa e alle pensioni, che continueranno a influenzare le prossime scelte di bilancio.

L'Italia si prepara ad uscire dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026, nonostante la revisione al ribasso delle stime di crescita certificata dall'Istat per il 2025. Questo consentirà all'Italia di più serenamente una serie di impegni, fra cui le maggior spese per la difesa, richieste dal Patto Nato, e l'aumento delle spese pensionistiche. Tuttavia, permangono incertezze relativamente alla durata della guerra in Medioriente (qui lo speciale sulle conseguenze economiche della guerra ) ed alla stabilità del governo guardando oltre il 2027.E' quanto emerge da una ricerca di Scope Rating intitolata "Le prospettive fiscali dell'Italia messe alla prova dal conflitto in Medio Oriente, dall'aumento dei costi della difesa e dall'invecchiamento della popolazione".