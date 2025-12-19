Mattarella | Conti pubblici sotto prudente controllo governo Spesa per la difesa impopolare ma necessaria

«La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono. Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria»

