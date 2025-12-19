Mattarella | Conti pubblici sotto prudente controllo governo Spesa per la difesa impopolare ma necessaria

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

mattarella conti pubblici sotto prudente controllo governo spesa per la difesa impopolare ma necessaria

© Ilmattino.it - Mattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria»

Leggi anche: Conti pubblici, il Colle: "Governo li tiene sotto controllo"

Leggi anche: Manovra, Mattarella difende l'esecutivo Meloni: "Dal governo prudente controllo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

mattarella conti pubblici sottoMattarella: «Conti pubblici sotto prudente controllo governo. Spesa per la difesa impopolare, ma necessaria» - «La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. msn.com

Mattarella: conti tenuti sotto prudente controllo, affidabilita' Paese valore - "I conti pubblici sono tenuti dal Governo sotto un prudente controllo, e questo ha contribuito a ... ilsole24ore.com

Conti pubblici: Mattarella, 'affidabilità Paese valore preservato e da preservare' - "Sul piano economico l'anno che si conclude ci ha consegnato alcuni risultati positivi. iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.